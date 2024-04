A coeurs ouverts

Anne Wiley a tout pour elle : un mariage heureux, une belle maison et surtout une brillante carrière de chirurgienne cardiaque qui fait la renommée de l'hôpital où elle exerce. Or un jour, lors d'une banale opération, le coeur de son patient refuse de repartir normalement. Elle reconnaît alors le visage de l'homme et renonce à poursuivre la réanimation. L'ambitieuse Paula Fuselier, avocate au bureau du procureur d'Etat, décide d'enquêter sur cette mort pourtant anodine, faisant preuve d'un acharnement inhabituel. Pour s'en sortir, Anne n'a d'autre choix que d'investiguer elle aussi sur les raisons de l'arrêt cardiaque du défunt, quitte à se confronter à son propre passé.