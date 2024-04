L'art comme arme en politique. Les combats de Constance Markievicz

Constance Markievicz (1868-1927), née Gore-Booth, fille d'une riche famille anglo-irlandaise, ne semblait en rien destinée à prendre les armes pour l'indépendance irlandaise et la cause des femmes. Femme et journaliste engagée, elle oeuvre à la diffusion d'idéaux républicains, socialistes et féministes lors de la période révolutionnaire. Elle se bat aux côtés des hommes et appelle les femmes à s'engager pour la cause. Consciente du pouvoir des images, elle exploite ses talents artistiques pour transmettre ses idées politiques et mobiliser le public dans la lutte pour l'indépendance. Actrice puis dramaturge, elle revisite le récit national exclusivement masculin, afin que l'engagement politique des femmes entre dans la mémoire collective. L'objet de cet ouvrage est de montrer comment les oeuvres de Constance Markievicz, armes au service de son activisme multiforme, lui ont permis d'exprimer et de mettre en scène sa résistance, dans l'espoir d'inspirer ses ­contemporaines.