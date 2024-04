L'école des parents Hors-série : Que se joue-t-il dans le sport ?

La lutte contre la sédentarité est devenue un enjeu de santé publique : il faut que les enfants bougent ! Le sport n'est qu'une partie de la réponse à cette injonction, qui vise surtout à promouvoir l'exercice physique en général. Mais ses vertus ne se limitent pas non plus à ses bénéfices sur la santé. Il joue aussi un rôle en matière d'éducation, de construction de soi, de rapport aux autres, en classe ou hors cadre scolaire. Il peut constituer par ailleurs un formidable outil d'insertion et d'inclusion. Malgré tous ces avantages, les parents se posent bien des questions : vers quelle activité sportive orienter son enfant ? L'encourager à la compétition présente-t-il des risques ? Faut-il s'inquiéter de la tendance à idéaliser le corps que révèle l'essor de certaines pratiques ? A l'approche des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, ce hors-série participe - à sa manière - à l'événement.