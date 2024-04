8'6 : Le printemps de la truite

Le printemps de la truite L'eau est revenue dans les rivières. Et, avec elle, les truites sauvages et d'élevage avec lesquelles 1 million de pêcheurs ont rendez-vous le jour de l'ouverture. Une occasion de sensibiliser les pêcheurs et leur entourage au défi de la crise climatique et aux menaces qu'elle fait peser sur l'eau ainsi que sur les organismes dont dépend notre environnement. Sans pour autant désespérer ces centaines de milliers de passionnés, que la rivière attend en ce premier jour de saison. Au menu du numéro du printemps 2024 de 8'6 : reportages, destinations, conseils de pêche, montages de mouches et actualités des rivières.