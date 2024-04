L'affaire T.. Portraits des gens et des sens. Nouvelles

" Et maintenant, dans mon lit d'agonie, il ne me reste que mes souvenirs que je convoque chaque fois que j'en sens le besoin. Ils sont là, comme des chats qui font semblant de dormir alors qu'ils sont toujours aux aguets, transformant mes heures mornes en couleurs qui démentent la mort, le néant. A cet instant, le passé est enterré, et demain est hypothétique. La seule certitude du moment est le regard que je lis dans la fente des paupières de ce fauve tapi dans l'ombre de ma chambre, les pattes jointes contre son corps. Je n'éprouve aucune crainte, je focalise mon attention sur l'éclat de ses deux diamants qui déchirent la nuit et me guident vers la sortie que j'attends avec résignation. " Omar Berrada nous dépeint, à travers ce recueil de quinze nouvelles présentées comme des contes, une histoire récurrente centrée sur la condition humaine affranchie des contraintes matérielles et vue sous un angle mystique.