Structures et usages de la Blockchain

La Blockchain : une analyse juridique des impacts de cette technologie La blockchain dispose du potentiel de modifier fondamentalement les échanges entre les individus, que ces échanges soient d'une nature économique ou sociale. La technologie permet d'améliorer ces échanges et favorise la mise en place et la gouvernance de certaines organisations. Néanmoins, les limites de cette technologie ont été dénoncées (difficulté de modifier le protocole, coût environnemental, caractère binaire de la programmation...). L'objectif de cet ouvrage, plus de 14 ans après la mise en place du protocole Bitcoin, est de réfléchir aux multiples aspects de cette technologie. Si le prisme retenu est principalement juridique, des questions philosophiques, économiques, techniques et informatiques sont également abordées.