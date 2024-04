La complexité de l'existence peut se résoudre en une formule limpide : il y a les beaux jours et les autres. Julien Baer et Philippe Katerine illuminent le mystère de nos vies avec une poésie qui brille par son humour insolite, son ton inclassable. La complexité de l'existence peut se résoudre en une formule simple : il y a les beaux jours et les autres. Julien Baer et Philippe Katerine illuminent l'insondable de nos vies avec une poésie qui se distingue par un humour singulier, une excentricité pleine de flegme. Il y a quelque chose de métaphysique dans l'observation des situations les plus courantes et autres moments fugaces à laquelle se livre Julien Baer dans ces poèmes. Par petites touches, il y révèle le paradoxe, l'insolite, l'absurde et ces mondes d'émotions contraires qui, face à la beauté, l'art, l'amour ou la solitude ordinaire de nos destins, se bousculent en nous, souvent en silence. Les dessins de Philippe Katerine, inventifs, tendres, perspicaces, répondent aux textes et les complètent. Les mots et les images font jaillir la poésie du quotidien avec la justesse et la drôlerie des poètes de la famille des Prévert, Desnos, ceux qui frappent par la clarté de leur vision, leur irrésistible naturel.