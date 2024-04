Abaya, hijab, burqa, combattre le voilement

Port de l'abaya à l'école, du hijab dans le monde sportif, du burkini à la piscine... Le voile est plus que jamais au coeur des débats et des polémiques. Célébrée depuis des années pour son combat en faveur de la laïcité, Fatiha Agag-Boudjahlat vilipende dans cet essai majeur les démissions politiques, confusions médiatiques et manipulations militantes face au voilement, cet acte qui tend à devenir une nouvelle norme, grâce à la conjonction du soft power islamique et de l'idéologie intersectionnelle. Une analyse indispensable contre le triomphe du communautarisme et l'assignation identitaire. Préface d'Elisabeth Badinter Enseignante, chroniqueuse et essayiste française, militante laïque défendant un féminisme universaliste, Fatiha Agag-Boudjahlat a publié au Cerf Le Grand détournement et Les Nostalgériades. Nostalgie, Algérie, Jérémiades. Elle compte parmi les voix et les consciences d'aujourd'hui.