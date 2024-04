La famille Clafoutis : Un cake à croquer !

Dans le restaurant de la famille Clafoutis, il y a les parents, les jumeaux, Zelda et Dany, et Truffe, le chat maladroit. Aujourd'hui, c'est le jour du vide-greniers ! Pour remercier les acheteurs, Dany et Zelda décident de leur offrir une part de cake surprise. Tous leurs copains passent les voir sur leur stand, quand soudain, le cake a disparu ! Qui a osé le voler ? Les jumeaux suivent les miettes et enquêtent. Arriveront-ils à retrouver le voleur ? Des premières histoires à lire dès 6 ans. Avec la collection, votre enfant va découvrir ses premières histoires, s'attacher à des personnages, développer son imaginaire... Au début, vous pourrez partager cette lecture avec lui : il lira les bulles et vous le texte. Ensuite il pourra lire et relire toute l'histoire tout seul, goûter au plaisir de la fiction et ne plus s'en passer !