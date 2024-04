Concevoir une formation. Neurosciences, pédagogie et numérique : pour assurer en animant !

Réussir une formation, c'est d'abord bien la concevoir ! Cette étape de conception, invisible aux apprenants, est pourtant fondamentale pour le bon déroulement pédagogique. En effet, la formation a été fortement enrichie ces dernières années par l'arrivée de deux innovations : les neurosciences et les outils numériques. Pour les formateurs, l'apport des neurosciences est triple : éclairer le fondement de l'apprentissage, valider des intuitions pédagogiques fortes et proposer un autre rapport à l'enseignement. Quant au numérique, son usage en formation explose. Outil incontournable pour les formateurs, il suscite le partage, l'interactivité et propose de nombreux aspects ludiques. De la définition des objectifs à la réalisation des supports d'activité pédagogiques, ce livre vous offre l'opportunité d'innover et d'enrichir vos pratiques. Alors, que vous soyez formateur occasionnel ou "vieux routier" de la formation, l'auteur vous présente une méthode claire, pragmatique et actuelle pour assurer en animant !