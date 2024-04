Le GIEC Urgence climat. Le rapport incontestable expliqué à tous

Réalisés par des milliers d'experts de toutes nationalités et adoptés par les chefs de gouvernement à l'ONU, les rapports du Giec constituent la référence scientifique indispensable pour agir et diminuer la menace du changement climatique. Voici un décryptage de ces milliers de pages, accessible à tous. Canicules, incendies, hausse du niveau des océans, ravages dans la biodiversité, sécheresses, inondations... les effets du changement climatique sont perceptibles et multiples. A l'aide d'extraits des tout derniers textes du Giec, d'une quarantaine d'infographies et de cartes recréées à partir de ces rapports, cet ouvrage nous donne les clés incontournables pour comprendre les effets du changement en cours et agir dès maintenant afin d'atténuer cette menace directe pour le bien-être humain et notre sécurité.