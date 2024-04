Mon Cantal. 0

Le Cantal ne se livre pas facilement. Il se découvre peu à peu, au rythme des coups de coeur et des émotions. Quoi de mieux alors, pour le raconter, que l'aquarelle et le dessin ? Daniel Brugès pose son regard teinté de poésie sur les terres et les gens d'ici. De ces terres auvergnates qu'il connaît si bien pour y vivre, il délivre des images qui reflètent l'ambiance et l'âme des lieux. Mieux que quiconque, il sait dénicher la petite église romane cachée au creux d'un vallon ou peindre la lumière d'un ciel d'automne enveloppant les vieilles pierres d'un buron. En quelques coups de pinceau, il croque l'ambiance d'un troupeau à l'estive ou celle d'un champ de foire. Il exprime la richesse intimiste d'un geste séculaire, nous conte secrets longtemps gardés et restitue et des atmosphères uniques.