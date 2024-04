Rire est une fête - Mémoires cash d'un réalisateur culte

Découvrez les meilleures anecdotes d'un réalisateur culte ! Les Visiteurs, Papy fait de la résistance, Le Père Noël est une ordure, Les Anges gardiens, Opération Corned Beef, Mes meilleurs copains... Dans ces mémoires cash, sans coupure ni montage, Jean-Marie Poiré dévoile les secrets de tournage de ses films cultes. Balasko, Clavier, Noiret, Bacri, Depardieu, Valérie Lemercier, Luchini, Villeret, Coluche, Jacqueline Maillan, Jugnot, Reno... Ils sont tous là, croqués sous la plume alerte d'un Jean-Marie Poiré qui, devant les aléas du métier et les caprices de ses acteurs, a toujours fait montre d'un optimisme à toute épreuve. Une invitation à partager les souvenirs d'un maître de la comédie qui a un jour découvert qu'un de ses plus " grands plaisirs (après les truffes du Périgord, le sexe, les grands crus, les musées, les belles caisses et les palaces) consistait à faire marrer les gens ".