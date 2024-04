L'écureuil et le vaste monde

Notre ami l'écureuil rêve d'un endroit calme et silencieux, bien loin de sa bruyante forêt. Alors qu'il se met à imaginer à quoi cela pourrait ressembler, il réalise qu'avoir un bon ami pour lui tenir compagnie serait sûrement bien utile dans cet endroit désert - peut-être le hérisson ? Et puis, emmener un ami puissant, comme l'ours, voilà qui pourrait être judicieux. Et pourquoi pas prendre avec lui quelqu'un qui sache raconter les histoires, comme le bouc par exemple ? Il n'y aurait plus alors qu'à ajouter quelques oiseaux, quelques arbres, et des rochers comme dans sa forêt... Et si le bonheur était plus proche qu'il n'y parait ?