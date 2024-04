Périgotville se trouve en Algérie

A Périgotville, il y a surtout l'embarras, même dans le nom, puisqu'aujourd'hui ma ville ne s'appelle plus comme ça. En fait, quand je suis né, elle ne s'appelait déjà plus comme ça, mais on me faisait croire que si. On m'a même fait croire que j'étais pied-noir alors que je voyais bien que ce n'était pas vrai. Mes pieds étaient comme ceux des autres. C'est cette histoire que je vais vous raconter. En même temps, c'est aussi à moi-même que je la raconte pour encore mieux m'en rappeler.