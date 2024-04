Le vote des Européens. Vingt-trois d'élections nationales en Europe

Préface de Dominique Reynié Déclin des partis de gouvernement, de gauche comme de droite ; apparition de nouveaux clivages (environnementaux, identitaires, etc.) mis à l'agenda par de nouvelles formations politiques ; essor du populisme et montée des extrêmes ; tendance croissante à l'abstention : telles sont les grandes lignes de force qui sous-tendent la vie politique des Etats européens. Le livre de Corinne Deloy propose un recensement des élections nationales organisées au sein des pays de l'Union européenne depuis 2001. Il présente les résultats de chacun des scrutins, accompagnés d'une description des forces en présence ainsi que des thèmes qui ont dominé la campagne. Sources d'informations uniques sur la vie politique du premier quart du xxie siècle en Europe, ces chroniques électorales mettent en lumière les mutations récentes de nos démocraties. Elles révèlent l'étonnante convergence des nations et l'européisation des vies politiques nationales des Etats de l'Union. Enfin, elles confirment la fragilisation de la démocratie, en Europe comme ailleurs dans le monde. Chargée d'études à Sciences Po, Corinne Deloy a travaillé au Nouvel Observateur. Rédactrice de l'Observatoire des élections en Europe, elle contribue chaque année au Rapport Schuman sur l'Europe. L'état de l'Union, publié par la Fondation Robert Schuman, et sous la direction de Dominique Reynié, à l'ouvrage annuel L'Opinion européenne, publié par la Fondation pour l'innovation politique. Corinne Deloy a notamment publié 2002-2012 : Les évolutions politiques en Europe ; Les élections européennes de juin 2004 avec Dominique Reynié et Elections européennes 2009 : analyse des résultats en Europe et en France avec Pascal Perrineau et Dominique Reynié.