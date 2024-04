L’invention du sujet moderne à travers la mode

La mode demeure l'un des éléments les plus captivants du temps moderne. C'est un indicateur important du temps et de l'espace. La mode ne fait pas cavalier seul. Elle englobe entre autres le mannequinat, la photographie de mode, la haute couture, les défilés. Le mannequin s'inscrit dans une logique de construction identitaire tout au long de sa carrière. Cette recherche couvre certes les trois entités de la mode, mais elle met davantage l'emphase sur le mannequinat et le corps du mannequin comme produit de la modernité. Elle offre un panorama complet de la mode en Occident, de la sociologie du corps moderne et de l'identité des mannequins.