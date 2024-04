La tour Eiffel se balade à Paris !

La tour Eiffel a toujours des ailes... et cette fois, elle aide ses amis Léa et Nino à trouver un trésor en plein Paris ! Mais autant chercher une aiguille dans une botte de foin ! Heureusement, la tour Eiffel a toujours la bougeotte. Alors, rien que pour eux, elle va jouer au taxi dans Paris et les aider à trouver le trophée ! Des premières histoires à lire dès 6 ans. Avec la collection, votre enfant va découvrir ses premières histoires, s'attacher à des personnages, développer son imaginaire... Au début, vous pourrez partager cette lecture avec lui : il lira les bulles et vous le texte. Ensuite il pourra lire et relire toute l'histoire tout seul, goûter au plaisir de la fiction et ne plus s'en passer ! ? Spécial enseignant. e. s : des ressources pédagogiques sont à votre disposition pour étudier cet ouvrage en classe. ?