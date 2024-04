Les amis du zoo Beauval - Le mystère du panda roux

Le premier tome d'une nouvelle série d'aventures au Zoo de Beauval ! Le zoo a annoncé l'arrivée d'un nouveau panda, qui serait roux. Mais les enfants ne voient aucun animal orangé dans l'enclos des pandas ! En revanche, Félix prétend avoir vu un renard dans les arbres qui grignotait du bambou. Daya en doute : il n'y a aucun renard dans le zoo, et de toute façon, les renards ne mangent pas de bambou ! Des premières histoires à lire dès 6 ans. Avec la collection, votre enfant va découvrir ses premières histoires, s'attacher à des personnages, développer son imaginaire... Au début, vous pourrez partager cette lecture avec lui : il lira les bulles et vous le texte. Ensuite il pourra lire et relire toute l'histoire tout seul, goûter au plaisir de la fiction et ne plus s'en passer ! Découvrez la série "Les animaux du Zoo" : Félix et Daya, 6 ans, élèves de CP, sont meilleurs amis et partagent la même passion des animaux. Ensemble, ils visitent très souvent le ZooParc de Beauval, tant et si bien qu'ils en connaissent tous les recoins. Espiègles, débrouillards, et avec une imagination débordante, ils adorent s'improviser apprentis détectives pour élucider les mystères du zoo...