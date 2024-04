Technologie 5e - 2024 - Cahier - élève

Une collection simple à mettre en oeuvre avec : - un guide pédagogique clé en main ; - un cahier pour l'élève ; - une version numérique enseignant du cahier à vidéoprojeter. Choisir le cahier de Technologie 5e Bordas, c'est choisir une solution avec des séquences complètes prêtes à être données aux élèves 1. Des cahiers validés par un comité scientifique Le comité de relecture du cahier, composé de deux IA/IPR de STI et d'une autrice des nouveaux programmes, permet d'attester de la qualité et de la conformité de l'ensemble des contenus du cahier. 2. Une progression qui permet une progressivité des apprentissages et un entremêlement des connaissances et des thèmes dans les séquences du cahier Pour faciliter la mise en oeuvre des nouveaux programmes, ce cahier propose une progression qui respecte les repères de progressivité du programme. Comme le préconise le programme qui stipule que " les trois thèmes doivent être associés et abordés progressivement dans le cadre des séquences pédagogiques ", les séquences du cahier traitent de manière systématique et croisée les connaissances et compétences des trois thèmes du programme. Enfin, les séquences ont été pensées pour être interchangeables et respecter votre liberté pédagogique. 3. Des contenus proches de la vie quotidienne des élèves Le programme spécifie que l'enseignement de la technologie doit confronter l'élève à des situations concrètes de la vie quotidienne. Les situations problèmes et les objets et systèmes techniques travaillés dans les séquences de ce cahier ont donc été spécifiquement sélectionnés afin d'être les plus ludiques possibles et proches de l'environnement des élèves. 4. La manipulation au coeur des apprentissages Le programme indique que " L'enseignement de la technologie [... ] permet de faire acquérir aux élèves des compétences manuelles telles que fabriquer, savoir utiliser, ou réparer un objet. " Quatre maquettes ont donc été spécifiquement créées par les auteurs de ce cahier pour être en totale adéquation avec les séquences proposées et permettre à vos élèves de manipuler lors de vos séances de classe. Vous pouvez réaliser vous-même ces maquettes à l'aide d'une imprimante 3D et de la notice fournie dans la version numérique enseignante ou les commander auprès des sociétés Technologie Services (technologieservices. fr) ou Vittascience (fr. vittascience. com/shop). Il est aussi possible de les visualiser sur un ordinateur à l'aide de fichiers STL ou eDrawings afin de comprendre la composition et l'organisation des objets et systèmes techniques étudiés. 5. Pensée informatique et programmation La pensée informatique, largement présente dans les objets et systèmes techniques du XXIe siècle, occupe une place significative dans le programme. Résoudre des problèmes et concevoir des systèmes en s'appuyant sur les concepts fondamentaux de l'informatique est ainsi développé dans l'ensemble des séquences de ce cahier. Dans ce cadre, et afin de faciliter la programmation en classe, ce cahier permet d'accéder à des programmes spécifiques sur la plateforme en ligne Vittascience, une plateforme française conforme RGPD qui permet de programmer des cartes de commande et simuler leur fonctionnement. L'accès à cette plateforme se fait très facilement à l'aide de mini-liens qu'il suffit de saisir dans un navigateur ou avec un QR code si vos élèves sont équipés de tablettes.