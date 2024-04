Un fabuleux voyage dans le monde des odeurs et de l'odorat De tous nos sens, l'odorat est le moins connu : il est pourtant à la source même du plaisir ou du dégoût vis-à-vis d'un plat ou d'un aliment. C'est lui qui déclenche des souvenirs au passage d'une odeur ou d'un parfum, éveillant en nous une multitude d'émotions. C'est encore lui qui nous aide à comprendre la force du lien sensoriel entre une mère et son bébé. Et c'est toujours lui qui donne aux scientifiques des possibilités de dépister des cancers ou les maladies d'Alzheimer et de Parkinson. Spécialiste de l'odorat, Hirac Gurden explique comment les odeurs sont représentées dans le cerveau et comment nous utilisons les informations olfactives pour guider nos comportements. Dans ce texte accessible à tous, il décrit les découvertes scientifiques les plus récentes.