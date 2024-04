La Terre blessée. 0

Agriculteur heureux et passionné, Christian met toute son énergie au service de la terre, qu'il chérit tant, et qui lui rend les fruits de son travail acharné. Au mitan de sa vie, il a trouvé un équilibre entre son activité, prenante, et sa famille, compréhensive. Mais début 2009, la tempête Klaus ravage son exploitation, qu'il s'était évertué à entretenir et moderniser. Devant l'ampleur du désastre, Christian tente de faire face à ce bouleversement, qui n'est pas que climatique. Sa rencontre avec une jeune femme provoquera en effet une remise en cause profonde de tous ses choix.