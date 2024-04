Le Régal des Quatre Saisons. 0

Les plantes sauvages comestibles nous permettent de "pimper" et de diversifier notre alimentation : un joli programme pour les amoureux de nature et un but de promenade quand on veut apprendre à connaître le milieu naturel ! C'est ici un botaniste passionné qui vous accompagne. Voici donc 35 plantes faciles à déterminer grâce aux descriptifs, aux photos et aux dessins de l'ouvrage. Simples à réaliser, les recettes qui s'y rapportent sont gourmandes et originales. Salades, beignets, gratins, roulés, puddings, soupes et veloutés, omelettes, croquettes, tartes et cakes, gâteaux, tartines, pestos... Une touche d'exotisme avec raïta et dalhs, et quelques délices italiens... Vous trouverez entre ces pages bien des sources d'inspiration qui répondent à vos préoccupations : respecter l'environnement, découvrir la nature sous tous ses aspects, la respecter tout en la parcourant, mieux vous alimenter en limitant les protéines d'origine animale. Un livre pratique à emporter en balade et qui trônera ensuite en cuisine !