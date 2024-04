L'accueil des singularités. Etre psychologue dans le champ du handicap

En s'appuyant sur de nombreuses histoires cliniques issues de son expérience de psychologue auprès de personnes souffrant de handicap psychique, l'auteur invite à retrouver le sens du questionnement des pratiques professionnelles à partir de son lieu d'exercice, des liens qui s'y créent, des problématiques ouvertes par la complexité du handicap. Comment y faire prévaloir une approche singulière pour que chacun puisse y inventer ses chemins de traverse ? Le risque est grand aujourd'hui de s'engouffrer dans des réponses communes, évaluées, standardisées où l'évaluation et la cotation gomment progressivement l'accueil des singularités, surtout dans un domaine comme celui du handicap où nos sociétés souhaitent chiffrer et comparer pour mieux réparer et compenser.