Le Savoir-vivre pour les Nuls, poche

Pour tout savoir... du savoir-vivre ! Vous êtes pris(e) d'angoisse à l'idée d'inviter à dîner votre belle-soeur ou de participer à un déjeuner d'affaires ? Saviez-vous qu'on ne dit pas " je m'excuse " mais " excusez-moi ", et que, dans l'absolu, on ne devrait pas dire " bon appétit " ? Toutes ces petites choses nuisent gravement à votre sérénité et peuvent vous jouer des tours. Avec Le Savoir-vivre pour les Nuls, vous saurez comment réagir dans toutes les situations et ne commettrez plus d'impairs en société, en famille, à l'étranger, dans la rue... Réveillez la baronne (ou le baron) qui sommeille en vous ! Découvrez comment : Faire les présentations Organiser un dîner (vraiment) parfait Manier avec élégance les formules de politesse Préparer un entretien d'embauche ... Et beaucoup d'autres choses encore