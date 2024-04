Slow Life In Another World (I Wish!). Tome 5

Cette nuit, je suis tout seul avec une belle femme ? ! Afin de libérer Renge qui s'est déchaînée suite à un malentendu, Itsuki n'a pas d'autre choix que de payer la somme demandée par Yasis. Il fait face à un obstacle de taille et semble sur le point d'échouer, mais avec la progression de ses compétences en alchimie et grâce à sa stratégie pour vendre de la marchandise, il se rapproche de son but ! Il finit par se réconcilier sans problème avec Renge et se retrouve à passer la nuit avec Wendy. Leurs sentiments respectifs confirmés, ils...