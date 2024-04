L'Oracle du miroir de l'âme

Notre monde est le miroir de notre âme... L'autoréflexion est une merveilleuse source de révélation et d'illumination. Ce processus libérateur nous fait comprendre que nous sommes tous divins, tous créateurs et tous reliés. Grâce aux 42 superbes cartes et au livre explicatif de 120 pages, découvrez comment transformer vos peurs en forces afin d'accueillir un changement puissant et concret dans votre esprit et dans le monde qui vous entoure. Apprenez à observer le miroir de votre âme - votre destin vous y attend. Embarquez pour une odyssée spirituelle où vous démêlerez le passé, naviguerez dans le présent et découvrez ce qui vous attend dans la suite de votre voyage spirituel.