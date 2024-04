Killer Shark in Another World - Tome 04

Une première défaite pour Same ? ! King Scorpion se tient enfin face à nos héros et Nupi le vainc grâce au Livre des Morts. Seulement, elle déchante vite, car ce monstre est immortel ! Shiromi et Same, après l'avoir affronté, se retrouvent piégés dans une tempête de sable ! Vont-ils tout perdre ? Et c'est là que Same acquiert encore un nouveau pouvoir ! Allez, règle son compte à King Scorpion !