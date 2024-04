Stand Up ! - Tome 4 (VF)

Avec un style graphique gracieux et dynamique à la fois, Aiji Yamakawa capture la vie de ses personnages avec beaucoup de finesse. N'attendez pas pour vous laisser séduire par cette série lumineuse ! Depuis qu'elle sort avec Harada, Utako affirme de plus en plus sa personnalité. Désormais, elle est même capable de discuter à coeur ouvert avec Toba, le garçon qui l'avait rejetée au collège. Et grâce à son intervention, Jun Inui, le camarade de classe qui manquait à l'appel depuis le début de l'année, revient en cours et parvient à aller de l'avant. Au lycée, la grande fête annuelle approche à grands pas... Comment la belle histoire d'amour entre Utako et Harada se conclura-t-elle ?