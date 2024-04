Humanisme. Le destin d'une grande idée

Un grand livre pour comprendre ce qu'est l'Humanisme et d'où il vient. L'humanisme est une vision idéaliste de l'Histoire, dont la centralité de l'homme et l'assurance de son progrès universel sont les valeurs motrices... or, cette Histoire n'a jamais manqué de mettre ces valeurs à l'épreuve de leurs prétentions. Comment croire au progrès lorsque la machine créée par l'homme menace de l'asservir et de détruire la planète ? En 1966, Michel Foucault écrit que l'homme, en tant que maître de son destin, n'a jamais été qu'un mirage, une illusion. C'était aller trop vite en besogne. Même consternés par l'impuissance des humains à se gouverner, même face aux pires menaces, les penseurs du 21e siècle ont à reconnaître que l'homme est, plus que jamais, responsable de lui-même et de son environnement. Comment ne pas être humaniste ?