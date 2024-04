Les Annexés. Trois frères, trois destins

11 mai 1871 : après la capitulation de Napoléon III à Sedan le 2 septembre 1870, Adolphe Thiers livre l'Alsace et la Lorraine aux griffes de l'aigle allemand. Trois jeunes frères soudés autour de leur mère après la mort de leur père lors du bombardement de Strasbourg, s'interrogent. Peuvent-ils abandonner l'Alsace et tout reconstruire dans un ailleurs incertain ? Doivent-ils rester, se soumettre et accepter de devenir allemand ? Pour Jean, l'aîné, pro-germanique, cela va de soi, il reste au pays qu'il considère avoir été de tout temps un territoire allemand. Georges, le cadet, profondément attaché à l'idée de la France, choisit Paris pour défendre ses idées auprès des Communards et fonder l'Ecole Alsacienne. Albert, le benjamin, épris de liberté et de conquête, embarque vers une nouvelle colonie aux richesses prometteuses, l'Algérie. Les Annexés est l'histoire de ces trois destins.