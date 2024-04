La guerre des clans : L'aube des clans (Cycle V) Tome 1 : Le Sentier du soleil

A la découverte des tout premiers clans ! La légende commence... Depuis bien des lunes, une tribu de chats vit paisiblement dans les montagnes. Mais les proies se raréfient, et survivre devient de plus en plus dur... Guidés par une vision, un groupe de jeunes courageux décident de partir à l'aventure pour trouver un nouveau territoire. Ils vont devoir parcourir le sentier du soleil, un monde périlleux peuplé de chats errants, solitaires et menaçants...