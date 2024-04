Renée, jeune institutrice de province, rêve d'obtenir un poste dans la capitale. Mais lorsqu'elle arrive à Paris ses espoirs sont vite déçus. Deux ans après le "vendredi noir" de 1923, la France peine encore à surmonter la crise économique, et les offres d'emploi se font rares. Les ressources de cavorite, métal aux propriétés extraordinaires, sont en train de s'épuiser. La disparition de l'énergie précieuse risque de chambouler les sociétés occidentales bâties sur cette nouvelle technologie. Voitures volantes, paquebots transcontinentaux, aéropolitains : tout risque bien de disparaître. Découragée, Renée décide d'héberger un Martien blessé et de tout faire pour le ramener chez lui. Comme elle, d'autres se retrouvent bon gré mal gré témoins des bouleversements de cette époque charnière : Georges, jeune artiste pris dans les affaires de la politique ; le commissaire Peretti, obsédé par une affaire qui le dépasse ; ou encore le docteur Chery, radié de l'ordre des médecins et embarqué dans une mission dont il ne connaît pas tous les secrets. Avec Les temps ultramodernes, Laurent Genefort nous propose une uchronie qui rend hommage au merveilleux scientifique de la fin du XIX ? et du début du XX ? siècle.