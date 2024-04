J'ai dû m'en aller

Dimitri et Tom partent avec leur père pour un voyage exceptionnel. Deux semaines à bord d'un voilier à voguer d'île en île sur la mer de Grèce, le rêve. Très vite, le séjour est bouleversé par des rencontres inattendues : un mystérieux occupant sur le bateau et une fille solaire qui éblouit Dimitri. Les relations se tissent et les souvenirs se construisent... jusqu'à ce que les épreuves de la vie rattrapent les vacanciers sous le ciel lumineux de la mer Egée.