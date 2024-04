Présence d’Esprit. Petit guide pour vivre l’amitié avec le Saint-Esprit

Devenir l'ami du Saint-Esprit... Ni plus ni moins ! Cette amitié peut véritablement transformer notre vie chrétienne en profondeur et la vivifier dans toutes ses dimensions : Avec l'Esprit, la Bible n'est plus un volume poussiéreux de 2000 pages, elle devient l'histoire d'amour vivante entre Dieu et l'Homme. Avec l'Esprit, la liturgie n'est plus un rituel morne et ennuyeux, elle devient manifestation terrestre de la gloire et de la présence de Dieu. Avec l'Esprit, la morale chrétienne et les commandements bibliques ne sont plus un ensemble de lois contraignantes et mortifères mais ils deviennent liberté véritable... Dès lors, vivre en amitié avec le Saint-Esprit, c'est tout simplement une joie immense, intense et durable : expérimenter un avant-goût du ciel comme Jésus nous l'a promis.