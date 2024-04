HS PELERIN 50 Merveilles naturelles pour découvrir la France. Les plus beaux sites naturels français.

Doté d'une variété géographique exceptionnelle, le territoire français offre une multitude de sites naturels de grande beauté. De la Bretagne aux Alpes, de la Corse aux Pyrénées, du Colorado provençal aux côtes normandes, la France regorge de trésors qui valent tous les grands voyages et attirent des visiteurs du monde entier. Au-delà de certains lieux bien connus, ce hors-série regorge des pépites à découvrir, des refuges naturels qui témoignent de la richesse écologique et culturelle du pays, de la diversité étonnante de paysages préservés... . des pages d'évasion qui sont une promesse de voyage en soi ! Cette plongée en montagne, en bord de mer, dans les plaines verdoyantes ou en forêt, est déjà une mise en route qui vous donnera envie de protéger la nature et ses merveilles... Bénéfice lecteur : - Des photos exceptionnelles réalisées par de grands photographes - Un expérience immersive grâce à des images plein format - Les contacts pour organiser vos découvertes - Idéal pour préparer un grand départ à travers la France ou une excursion le temps d'un week end