Le secret du roi

" Le roi vient de vous mettre au Secret, Hippolyte d'Arcy. Votre vie appartient à la Couronne à présent. " Dans un Paris où les courtisanes de Palais-Royal sont aussi des vampires hypnotiques et les bouchers de Châtelet une meute de lycanthropes, le jeune Louis XV donne à Hippolyte une mission primordiale : maintenir l'ordre dans la face cachée du royaume, peuplée de créatures surnaturelles dont le monde ignore l'existence. Un honneur à double tranchant : c'est la promesse de mille aventures épiques... mais aussi le risque d'éventer son plus grand secret. Car, sous ses dehors rustiques et derrière sa redoutable épée, Hippolyte est en réalité une jeune femme. Quel scandale si l'on apprenait que l'agent du roi lui-même n'est qu'une fille de bonne famille, et libertine avec ça ! Mais on ne devient pas agent du Secret sans un attrait immodéré pour les quêtes impossibles. Et la bravoure d'Hippolyte ne sera pas de trop aux côtés de James, un Ecossais indépendantiste, et d'Olympe, esclave et pirate en fuite, car les morts ont soudain une fâcheuse tendance à vouloir se relever... " Un joli coup de coeur qui rappelle les grandes heures des Lames du Cardinal avec ses personnages flamboyants et son amour de l'Histoire de France. Marie Valente est indubitablement une autrice à suivre. " SyFantasy Nominé au prix des librairies francophones Libr'à Nous 2023 catégorie Imaginaire et au Prix Littéraire de l'Imaginaire 2023