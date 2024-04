Vigdis. La première présidente au monde !

Toc toc toc ! Bonjour, c'est vous la première présidente au monde ? En 1980, Vigdís Finnbogadottir marque l'histoire pour toujours : elle est la première femme au monde à être élue présidente démocratiquement. En plus, Vigdís est aussi la première femme célibataire à adopter un enfant en Islande. Découvre son histoire et comment elle est devenue la première femme à exercer le métier de présidente ! Tu la suivras aussi dans le projet qui lui tient le plus à coeur : la protection de l'environnement. Une belle histoire pour rêver et accomplir, toi aussi, de grandes choses !