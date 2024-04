Drames de la route. Combats contre l'injustice

Mis en pleine lumière par l'affaire Palmade les drames de la route peuvent toucher chacun d'entre nous et bouleverser à jamais nos vies comme celles de nos proches A ces souffrances s'ajoute un profond sentiment d'injustice et un manque de considération ressenti par les victimes&NewLine ; A travers dix dossiers aux conséquences dramatiques Maître Antoine Régley avocat de nombreuses victimes de la route nous raconte l'accident et explique les batailles menées pour obtenir justice Il nous plonge dans son quotidien comme dans celui de ces victimes frappées par l'injustice Il nous emmène dans leurs combats contre les lenteurs de la justice ou contre les assurances qui donnent à ces innocents le sentiment qu'ils sont victimes une seconde fois voire même coupables d'être victimes&NewLine ; Regrettant que ces dernières soient "invisibles" et "inaudibles" il a souhaité leur donner la parole pour exprimer leurs douleurs évidemment mais aussi pour délivrer des messages d'espoir et de résilience&NewLine ; Ces entretiens sont poignants et d'une intense émotion Ils nous font découvrir les conséquences effrayantes de ces drames de la route et la manière dont les victimes y ont fait face avec force et dignité&NewLine ; Fort de ces dossiers de ces témoignages et de son expérience Antoine Régley détaille un ensemble de propositions destinées à améliorer l'accompagnement humain juridique et indemnitaire des victimes pour que ces personnes en souffrance ne soient pas victimes une seconde fois