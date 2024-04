Lamborghini. Les monstres sacrés V12, 2e édition

Quand automobile de luxe rime avec démesure Lamborghini reste incontestablement l'une des marques les plus caractéristiques au monde Elle représente depuis plus de cinquante ans voitures d'exception performances extrêmes et démesure Cet ouvrage propose de découvrir les modèles les plus extraordinaires de la marque les berlinettes équipées de moteur douze cylindres Cette sélection comprend une lignée prodigieuse de voitures de grand tourisme qui se décline sur six générations Chaque génération ayant elle-même donné naissance à des variantes très exclusives qui comptent aujourd'hui parmi les " supercars " les plus recherchées de l'histoire de l'automobile La Miura la Countach la Diablo la Murciélago l'Aventador et enfin la Revuelto sont ces modèles extraordinaires que l'on peut appeler " supercars " ces voitures ultra sportives aux performances extrêmes et hors de prix Chaque modèle fait l'objet d'une description détaillée du style et des caractéristiques techniques complété par des révélations sur leur genèse spécifique En outre près de 150 photos d'archives reflètent merveilleusement l'esprit des différentes époques représentées