Affaires d'Etat - Jihad Tome 4

Une plongée sans précédent au coeur des réseaux islamiques... En 1986 la DST continue son enquête pour démasquer les terroristes qui ensanglantent la capitale Cette fois les services de renseignement peuvent compter sur un informateur fiable Anis Bouhageb Il suit le principal suspect Fahd Rafia à la trace... De son côté l'inspecteur Crémeux est convaincu que le Liban et la Tunisie ne sont pas à l'origine des attentats à la bombe Même s'il manque cruellement de preuves lors de l'interpellation musclée de Rafia certains indices vont se révéler très parlants Et si depuis le début Téhéran tirait les ficelles de toutes ces opérations meurtrières Bientôt enjeux diplomatiques et intérêts économiques vont venir entraver le cours de l'enquête et ralentir la justice française Entre corruption et trahisons les masques ne vont pas tarder à tomber aussi bien dans les hautes sphères du pouvoir qu'au coeur des réseaux islamiques... Avec ce dernier tome d'Affaires d'Etat Alfio Buscaglia et Philippe Richelle terminent cette série de polars historiques en beauté Cette tétralogie foisonnante et très documentée qui s'inspire librement de la réalité des faits a permis aux lecteurs de redécouvrir les événements qui ont ébranlé l'Etat français tous au long les années 60 70 et 80