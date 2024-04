Into the deep

" Nietzsche avait raison lorsqu'il disait qu'à force de plonger trop longtemps notre regard dans l'abîme, c'est l'abîme qui entre en nous. Ces abîmes silencieux ont capturé une part de moi ce jour-là. Un petit morceau de mon être qui s'est perdu tout au fond de l'océan, comme le corps de ma mère englouti à jamais. Ma fascination surpassait ma terreur. Je venais de découvrir qu'un autre monde gisait sous mes pieds ; un univers impitoyable. " A plus de onze mille mètres de fond se trouve l'endroit le plus profond sur Terre : la fosse océanique des Mariannes, au large de l'océan Pacifique. C'est là que Sam Luzarche, jeune océanologue, découvre une créature qui pourrait bien remettre en question tout ce qu'il croyait savoir sur la science, sur les fonds marins et, en définitive, sur lui-même. Une plongée vertigineuse au coeur de l'univers légendaire des océans.