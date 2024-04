Perfectly Mine

En amour, tout n'est pas parfait. Thomas a brisé le coeur de Fallon. Et peut-être ne s'en est-il même pas rendu compte... Cela fait des années que Fallon aime son meilleur ami en secret. Et il fallait que le jour où elle se résout à le lui avouer elle le découvre en compagnie d'une autre femme. Au fond, elle savait que Thomas n'éprouvait que de l'amitié à son égard... Lui qui s'est toujours montré protecteur avec elle semble de plus en plus distant ces derniers temps. Mais, plutôt que de lui courir après Fallon a décidé de tirer un trait sur cette histoire qui la fait souffrir. Céder aux avances de Troy, ce médecin charismatique qu'elle vient de rencontrer, pourrait être un bon moyen d'oublier Thomas. Même s'il n'a pas sa voix suave, son sourire en coin et ses yeux bleu océan. Et même si elle ne ressent pas cette foutue étincelle lorsqu'il la prend dans ses bras... A propos de l'autrice Révélée sur la plateforme Wattpad où ses histoires ont déjà conquis plus de six millions de lecteurs, Lyna Reys est étudiante le jour et autrice la nuit. Elle adore donner naissance à des histoires addictives et pleines d'intensité, qui malmènent autant ses héros que les lectrices.