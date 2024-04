Clebsy chien de la jungle

Clebsy est un chien chic. Il a un coussin avec son prénom écrit dessus, il se coiffe tout seul et il a HORREUR de la poussière ! Clebsy n'est jamais allé plus loin que le bout de son jardin... jusqu'au jour où son maître l'emmène dans la jungle... Hors de sa zone de confort, Clebsy panique et se perd. Soudain il entend un léger bruit derrière lui... Il se souvient du conseil de son cher maître : "Pour survivre, pas de sac à dos, juste son cerveau ! " .