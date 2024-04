Archives de l'Exode (Les Voyageurs, Tome 3)

La Flotte d'exode est une relique du passé. Constituée des anciens vaisseaux ayant fui la Terre, elle est le lieu de vie d'une communauté exclusivement humaine, les Exodiens. Ceux-ci continuent de vivre selon les principes de leurs ancêtres : tout le monde a droit à de la nourriture, à de l'air et à un toit ; l'économie est fondée sur le troc et le recyclage ; le travail salarié n'existe pas, chacun contribuant comme il le souhaite à faire fonctionner cette société. Mais un accident à bord amène à la prise de conscience que la Flotte n'est peut-être pas éternelle. A travers le regard de plusieurs personnages - une ethnologue à tentacules, un homme qui rêve d'intégrer la Flotte, un adolescent, de la quitter, une archiviste, une soignante affectée aux soins des morts et une recycleuse -, Becky Chambers nous invite à découvrir une société fondée sur l'entraide, la communauté et le partage. Un space opera intimiste, tout en humanisme et en empathie. Bifrost. PRIX HUGO DE LA MEILLEURE SERIE LITTERAIRE. PRIX JULIA-VERLANGER. Traduit de l'anglais par Marie Surgers.