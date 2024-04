Une colonie

Cinq cents humains ont été envoyés dans l'espace pour coloniser une autre planète. Dans un état de semi-conscience, ils recevront une éducation dispensée par une intelligence artificielle et se réveilleront à trente ans, formés pour appréhender leur nouveau monde. Mais après quinze années, une explosion à bord du vaisseau tue la majorité d'entre eux et détruit leurs vivres. Les soixante adolescents rescapés, eux, n'ont pas terminé leur apprentissage. Terrifiés, démunis, ils essaient d'établir tant bien que mal leur colonie. Et découvrent bientôt que leur pire ennemi n'est ni l'environnement hostile, ni l'IA, ni le manque de nourriture... mais eux-mêmes. Drapée dans une atmosphère prenante, cette relecture de Sa majesté des mouches nous interroge sur la construction de l'identité ainsi que sur notre rapport aux technologies et au vivant. Librairie Mot à mot (Fontenay-sous-bois), Page des libraires. Ce roman confirme l'exceptionnel talent de créateur d'univers de Hugh Howey. Sciences et Avenir. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Aurélie Tronchet.