Cendrillon est en prison

Etats-Unis, aujourd'hui. Cindy est en prison, accusée du meurtre de sa mère, Angela. Un podcasteur qui suit l'affaire depuis ses débuts nous raconte l'histoire, devenue un événement médiatique colossal, au point qu'un grand studio de production a acheté les droits du podcast pour en faire un film. Enfant, Cindy a été instrumentalisée par sa mère, qui l'a bourrée de médicaments et rendue intentionnellement malade afin de publier sur les réseaux sociaux des photos d'elle décharnée et défigurée, qui lui ont permis de soutirer des centaines de milliers de dollars aux internautes attendris. Seulement voilà, la fille n'est pas moins manipulatrice que la mère : Cindy échafaude un stratagème qui lui permettrait de s'enfuir avec cet argent si vicieusement gagné. Il tourne mal, Angela est tuée par un garçon naïf que Cindy avait attiré dans sa machination. Cindy est-elle coupable ? Fondée sur un fait-divers authentique, un roman captivant qui dresse le portrait impitoyable de l'inculture et de la dégénérescence d'une certaine classe moyenne américaine.