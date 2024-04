Le jeune Fadinard se voit contraint, le jour de son mariage, de trouver un chapeau "de paille d'Italie" pour sauver l'honneur d'une femme mariée. A mesure que s'accumulent les quiproquos, la pièce prend des allures de cauchemar comique : une noce emportée par un élan insensé court après un chapeau dans les rues de Paris, traversant boutiques, salons aristocratiques et maisons bourgeoises. TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Biographie de l'auteur et contexte d'écriture - Les sources et le genre de l'oeuvre - Pour mieux interpréter - Chronologie TOUT POUR REUSSIR - Questions sur l'oeuvre - Initiation au jeu théâtral GROUPEMENT DE TEXTES - La satire du bourgeois.