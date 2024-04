L'espagnol en BD, spécial collège

Retrouvez trois aventures de Gafas et Ruedas : ¡Atrapa el bufón ! , Conexión Karaoke et La vineta indiscreta, à découvrir en VO pour progresser en espagnol. Lire ces BD en VO permettra aux collégiens de mieux assimiler les phrases les plus courantes en espagnol et les structures grammaticales et formes verbales de base, ainsi que le vocabulaire de tous les jours. De plus, des jeux et des explications avant d'entamer la lecture de chacun des 3 chapitres et des questions de compréhension (corrigées) en fin de chapitre permettront au lecteur de tester sa lecture, de corriger son vocabulaire et de travailler les structures grammaticales utilisées dans la BD. Ces trois bandes dessinées aideront à acquérir les niveaux A1-A2+.