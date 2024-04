Si l'histoire des sports m'était contée

Voici un magnifique documentaire pour les 8-11 ans sur l'histoire des sports les plus célèbres et des grands champions et championnes, ainsi que sur les débuts des jeux en Grèce antique. Grâce à ce bel ouvrage, très illustré, plongez dans l'Antiquité pour découvrir les épreuves des premiers jeux sportifs. Comprenez ensuite l'apport de Pierre de Coubertin et son souhait de remettre à l'honneur de grandes cérémonies et compétitions sportives. Les sports de glisse, de lutte, d'endurance, de plein air, d'équipe, de balle n'auront plus ensuite aucun secret pour vos enfants ! Ils découvriront aussi les grands champions et championnes qui ont marqué ces disciplines sportives. Avec "Secrets d'Histoire junior", l'histoire devient vivante, passionnante et divertissante !